Seoul presses China to help revive diplomacy with its ally North Korea | NK News

Seoul presses China to help revive diplomacy with its ally North Korea
But Beijing makes no mention of related discussion at foreign ministry talks, reflecting gap over DPRK policy
Chinese and South Korean officials attend the 11th China–South Korea Senior-Level Strategic Dialogue in Beijing on Dec. 18, 2025. | Image: ROK Ministry of Foreign Affairs
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