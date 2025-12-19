 Seoul presses China to help revive diplomacy with its ally North Korea | NK News
NK News Logo
September 24, 2026Sep 24, 2026
NK News Logo

Get behind the headlines

Weapon Directory

News

Seoul presses China to help revive diplomacy with its ally North Korea

But Beijing makes no mention of related discussion at foreign ministry talks, reflecting gap over DPRK policy
Jifan Li December 19, 2025
Copy Icon COPY LINK Mastodon Icon MASTODON
Seoul presses China to help revive diplomacy with its ally North Korea
Chinese and South Korean officials attend the 11th China–South Korea Senior-Level Strategic Dialogue in Beijing on Dec. 18, 2025. | Image: ROK Ministry of Foreign Affairs

South Korea used high-level diplomatic talks with China this week to urge Beijing to help restart dialogue with North Korea, though the Chinese side did not mention related discussions in its readout.

According to Seoul’s foreign ministry, First Vice Foreign Minister Park Yoon-joo raised the issue during a meeting with Chinese counterpart Ma Zhaoxu at the 11th China-South Korea Senior-Level Strategic Dialogue in Beijing on Dec. 18. 

“Vice Minister Park explained the policy direction of the Korean government for peace and stability on the Korean Peninsula and called for the Chinese side to play a role in creating conditions

© Korea Risk Group. All rights reserved.
No part of this content may be reproduced, distributed, or used for commercial purposes without prior written permission from Korea Risk Group.

Weapon Directory

Get the Daily Update & Podcast Updates

Start your day with
the North Korea stories that matter most –

as selected by

daily-brush-stroke

Never miss a beat. Try the new mobile app.

Recent Stories

North Korea slams ‘unrealistic’ calls for denuclearization by US, ROK, Japan
North Korea slams ‘unrealistic’ calls for denuclearization by US, ROK, Japan
North Korea says 240mm rocket’s range upgraded to instill fear in South Koreans
North Korea says 240mm rocket’s range upgraded to instill fear in South Koreans
Ukraine sends 2 North Korean POWs to South Korea: Zelensky
Ukraine sends 2 North Korean POWs to South Korea: Zelensky

About the Author

Jifan Li

Jifan Li

Jifan Li is the China-North Korea Specialist Trainee at NK News. He has a master's in international relations from Johns Hopkins University and previously was a Korea Chair intern at the Center for Strategic and International Studies.

View more articles by Jifan LiGot a news tip?Let us know!
© 2026, Korea Risk Group (NK Consulting Inc.). All Rights Reserved