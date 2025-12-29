China has warned ships against operating in North Korean waters, statements show | NK News

China has warned ships against operating in North Korean waters, statements show
But illegal fishing continues despite Beijing’s official stance, raising questions about commitment to enforcement
Chinese fisheries enforcement authorities inspect vessels engaged in illegal fishing during the China Fishery Law Enforcement Sword 2025 campaign. | Image: China Fishery Law Enforcement (Aug. 2025)
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