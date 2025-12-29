China has warned ships against operating in North Korean waters, statements show | NK News

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China has warned ships against operating in North Korean waters, statements show

But illegal fishing continues despite Beijing’s official stance, raising questions about commitment to enforcement
Jifan Li December 29, 2025
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China has warned ships against operating in North Korean waters, statements show
Chinese fisheries enforcement authorities inspect vessels engaged in illegal fishing during the China Fishery Law Enforcement Sword 2025 campaign. | Image: China Fishery Law Enforcement (Aug. 2025)

Beijing has repeatedly warned fishing vessels against operating in waters near the Korean Peninsula throughout this year, NK News analysis shows, raising questions about why Chinese boats continue to engage in illegal fishing from North Korean waters.

China’s Ministry of Agriculture and Rural Affairs issued a directiveon March 27 under its China Fishery Law Enforcement Sword 2025 campaign that called on agencies to “jointly crack down on Chinese fishing vessels illegally exiting the country or crossing boundaries to fish in waters under the jurisdiction of North Korea, South Korea … as well as sensitive waters between North and South

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About the Author

Jifan Li

Jifan Li

Jifan Li is the China-North Korea Specialist Trainee at NK News. He has a master's in international relations from Johns Hopkins University and previously was a Korea Chair intern at the Center for Strategic and International Studies.

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